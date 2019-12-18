Все пострадавшие в ДТП в Доминикане россияне вылетели на родину

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Все пострадавшие в ДТП с автобусом в Доминикане россияне вылетели на родину. Об этом сообщила пресс-служба Ростуризма.
Все пострадавшие в ДТП в Доминикане россияне вылетели на родину
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«Сегодня, 18 декабря, из Доминиканы вылетели последние туристы, проходившие реабилитацию после произошедшей 26 ноября аварии. Эвакуация проведена за счёт туроператора и страховой компании», — приводит Интерфакс сообщение ведомства.

26 ноября туристический автобус столкнулся с грузовиком по дороге в аэропорт города Ла-Романа. В автобусе находились 39 российских туристов, два гида и водитель. 

Доминиканская транспортная компания, которая перевозила россиян в попавшем в ДТП автобусе, сообщила, что авария произошла из-за грузовика, который ехал по встречной полосе.

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