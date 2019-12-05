На лечении в Доминикане остаются 18 россиян

Представитель туроператора Anex Tour Валерия Ферафонтова сообщила, что в больницах Доминиканы по-прежнему находятся 18 россиян, пострадавших в ДТП с автобусом и грузовиком.

«Двоих россиян врачи выписали из больницы», — цитирует РИА Новости Ферафонтову.

Она добавила, что ещё шестеро пострадавших были переведены из отделения интенсивной терапии в обычный стационар.

Ферафонтова уточнила, что из 18 остающихся в больницах россиян трое находятся в отделении интенсивной терапии.

30 ноября сообщалось, что восемь туристов из России, пострадавших в ДТП с автобусом в Доминикане, вылетели домой в пятницу, 29 ноября.

6 ноября туристический автобус столкнулся с грузовиком по дороге в аэропорт города Ла-Романа. В автобусе находились 39 российских туристов, два гида и водитель.