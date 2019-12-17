Таиланд может приобрести ещё два самолёта SSJ-100

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Глава Минпромторга России Денис Мантуров рассказал, что Таиланд может приобрести ещё два российских лайнера Sukhoi Superjet-100 в бизнес-комплектации.
Таиланд может приобрести ещё два самолёта SSJ-100
  • Reuters

«Они заявляют дополнительно ещё парочку — может, возьмут», — цитирует РИА Новости Мантурова.

Также Мантуров рассказал, что всего в России изготовлено 180 SSJ-100, из них эксплуатируются 100 лайнеров.

«Чтобы отремонтировать какую-то деталь у Airbus или Boeing, у них есть сервис 24/7 — максимум 24 часа. У нас такой возможности нет, потому что у них по миру летают тысячи самолётов», — добавил он. 

SSJ-100 используется королевскими ВВС Таиланда с 2016 года. На данный момент в парке таиландских ВВС есть три подобные машины.

26 июля российский министр энергетики Александр Новак заявил, что в ходе заседания межправительственной комиссии в Анкаре Россия и Турция обсудили возможность организации совместного производства самолётов SSJ-100 и МС-21.

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