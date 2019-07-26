Россия и Турция обсудили совместное производство самолётов SSJ-100

В ходе заседания межправительственной комиссии в Анкаре Россия и Турция обсудили возможность организации совместного производства самолётов SSJ-100 и МС-21. Об этом заявил российский министр энергетики Александр Новак.

«В промышленности у нас речь идёт о поставках вертолётов, о создании совместного предприятия по производству вертолётов. В перспективе это совместное производство и поставки самолётов SSJ-100, МС-21», — приводит ТАСС его заявление в интервью телеканалу «Россия 24».

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о планах развернуть российские зенитно-ракетные комплексы С-400 в апреле 2020 года.

25 июля завершился первый этап поставок С-400 в Турцию.

Зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с Nation News отметил, что С-400 лучше американских аналогов с точки зрения цены и качества.