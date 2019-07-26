Эрдоган: Турция развернёт С-400 с апреля 2020 года

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара развернёт российские зенитно-ракетные комплексы С-400 с апреля 2020 года.
Эрдоган: Турция развернёт С-400 с апреля 2020 года
  • Reuters

Об этом сообщает Anadolu.

Эрдоган отметил, что ЗРК будут развёрнуты после завершения монтажа комплексов и обучения персонала.

По его словам, Турция не отступит от своей позиции и не позволит нанести ущерб своим интересам, чего бы это ни стоило.

Ранее госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео заявил, что Вашингтон предпочёл бы, чтобы Анкара не вводила в строй поставленные ей ЗРК С-400 из России.

Зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с Nation News назвал реализацию контракта по С-400 победой здравого смысла.

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