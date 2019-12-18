В парламенте Франции обеспокоились сближением России и Китая

В парламенте Пятой республики опасаются, что сближение России и Китая может стать для Франции и её европейских партнёров «поводом для беспокойства».

Такое мнение в запросе к Министерству обороны страны выразила депутат Национального собрания, член комитета по национальной обороне и вооружённым силам Александра Валетта Ардиссон. С документом ознакомился RT.

«Китайская Народная Республика — крупный закупщик российских зенитно-ракетных комплексов. С 2014 года страна приобрела около сотни таких систем, что ставит её в позицию особого партнёра Москвы в оборонной сфере», — указывается в документе.

Как подчёркивает французский депутат, армии двух стран также проводят совместные военные учения. В частности, речь идёт о «беспрецедентном» патрулировании, осуществлённом четырьмя китайскими и российскими военными самолётами у берегов Южной Кореи и Японии в июле 2019 года, а также о российских учениях «Восток-2018», в которых принимал участие Китай. Также говорится о сотрудничестве Москвы и Пекина в рамках ШОС.

В связи с этим депутат спрашивает у министра вооружённых сил страны, не является ли это сближение «предметом беспокойства» для Франции и её европейских партнёров.

Ранее глава МИД Франции заявил об угрозе России для НАТО.

В июле глава МИД России Сергей Лавров заявил, что любые попытки вбить клин в сотрудничество Москвы и Пекина не увенчаются успехом.