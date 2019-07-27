Лавров оценил стратегическое сотрудничество России и Китая

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что любые попытки вбить клин в сотрудничество Москвы и Пекина не увенчаются успехом. Об этом он сказал на встрече с главой МИД Китая Ван И.

Заявление Лаврова опубликовано на сайте китайского внешнеполитического ведомства.

«Российско-китайское стратегическое сотрудничество обладает мощной внутренней движущей силой, оно не подвержено влиянию внешних факторов, и любые попытки вбить клин в российско-китайское сотрудничество не увенчаются успехом», — подчеркнул он.

Ранее в МИД Китая заявили о готовности Пекина «плечом к плечу» с Россией защищать законные права граждан обеих стран и «поддерживать справедливость на международной арене».

Также в КНР отметили, что отношения между двумя странами крепнут с «каждым днём».

Ранее зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с ФАН оценил перспективы возможного военного сотрудничества двух стран.