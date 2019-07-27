В Китае рассказали об итогах встречи Лаврова с главой МИД КНР
«Китайская сторона готова плечом к плечу с Россией защищать законные права наших двух стран, поддерживать справедливость на международной арене, обеспечивать как региональные, так и глобальные мир и стабильность», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства Китая.
Также отмечается, что «китайско-российские отношения крепнут с каждым днём, становясь залогом международной стабильности».
Ранее правительство России одобрило проведение переговоров с КНР по подписанию соглашения о военном сотрудничестве.
Заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин в беседе с ФАН оценил перспективы возможного военного сотрудничества двух стран.