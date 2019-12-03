Макрон потребовал разъяснений от Турции по поводу покупки С-400

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Турция не может одновременно быть членом НАТО и покупать российские ЗРС С-400. В связи с этим он потребовал разъяснений от турецкой стороны.

«Нам нужно прояснить как минимум два вопроса: как Турция может быть членом альянса, работать с нами, покупать наше оборудование, быть интегрированной в оборонную систему и в то же время покупать С-400 у России? Технически это невозможно. Турецкий президент должен дать разъяснения, если он хочет, чтобы его простили», — приводит ТАСС его слова по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом в Лондоне.

Кроме того, Макрон также ждёт объяснений по поводу намерений Анкары блокировать все декларации НАТО на саммите, если альянс не признает Рабочую партию Курдистана (РПК) террористической организацией.

«Они хотят, чтобы мы квалифицировали РПК и других как террористические группы, но это не наше определение... Когда я смотрю на Турцию, они борются сейчас с теми, кто сражался на нашей стороне. И иногда они работают с посредниками «Исламского государства»*, — сказал французский лидер.

Ранее представитель администрации США заявил, что страны НАТО на саммите в Лондоне вновь заявят Турции свою позицию о несовместимости использования российских систем С-400 со статусом члена альянса.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.