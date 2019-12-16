СМИ опубликовали рейтинг «самых могущественных» стран мира
Уточняется, что при оценке учитывались данные о ВВП, количестве населения государства, а также показатель ВВП на душу населения.
Журналисты считают, что страны—лидеры являются государствами, которые «постоянно доминируют в новостных заголовках, занимаются разработкой мировой политики, а также формируют глобальные экономические модели».
Места с шестого по десятое занимают Франция, Япония, Израиль, Саудовская Аравия и Южная Корея соответственно.
В ноябре Минфин со ссылкой на доклад Международного валютного фонда сообщил, что Россия в текущем году вошла в тройку лучших европейских стран по открытости бюджетного процесса.