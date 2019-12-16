СМИ опубликовали рейтинг «самых могущественных» стран мира

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В тройку самых могущественных стран мира по версии издания U.S.News вошли США, Россия и Китай соответственно. В топ-5 также попали Германия и Великобритания.

Уточняется, что при оценке учитывались данные о ВВП, количестве населения государства, а также показатель ВВП на душу населения. 

Журналисты считают, что страны—лидеры являются государствами, которые «постоянно доминируют в новостных заголовках, занимаются разработкой мировой политики, а также формируют глобальные экономические модели».

Места с шестого по десятое занимают Франция, Япония, Израиль, Саудовская Аравия и Южная Корея соответственно.

В ноябре Минфин со ссылкой на доклад Международного валютного фонда сообщил, что Россия в текущем году вошла в тройку лучших европейских стран по открытости бюджетного процесса.

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