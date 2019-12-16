Джонсон объявил о первых назначениях в новое правительство

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назначил члена Консервативной партии Стивена Харта новым министром по делам Уэльса, а также переназначил Ники Морган на пост министра цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта.

Об этом сообщает телеканал Sky News.

Ранее сообщалось о намерении Джонсона 20 декабря представить в новый парламент законопроект о брексите.

12 декабря в Британии состоялись досрочные парламентские выборы, по итогам которых консерваторы получили 365 из 650 мест в палате общин.

Депутат Госдумы Константин Затулин в беседе с Inforeactor оценил перспективы улучшения отношений Москвы и Лондона после победы Джонсона на парламентских выборах.