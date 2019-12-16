Джонсон объявил о первых назначениях в новое правительство
- Reuters
Об этом сообщает телеканал Sky News.
Ранее сообщалось о намерении Джонсона 20 декабря представить в новый парламент законопроект о брексите.
12 декабря в Британии состоялись досрочные парламентские выборы, по итогам которых консерваторы получили 365 из 650 мест в палате общин.
Депутат Госдумы Константин Затулин в беседе с Inforeactor оценил перспективы улучшения отношений Москвы и Лондона после победы Джонсона на парламентских выборах.