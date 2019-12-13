В Госдуме оценили перспективы отношений России и Британии после победы Джонсона

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Депутат Госдумы Константин Затулин в беседе с Inforeactor оценил перспективы отношений России и Великобритании после победы Консервативной партии во главе с британским премьер-министром Борисом Джонсоном на парламентских выборах.
В Госдуме оценили перспективы отношений России и Британии после победы Джонсона
  • Reuters

«Определённость показалась британцам лучше, чем неопределённость», — заявил он.

Вместе с этим депутат отметил, что в вопросе взаимоотношений России и Великобритании любое, даже частичное улучшение отношений будет воспринято как повод к перемене курса.

«Я бы ни от чего не зарекался — ни от положительного, ни от отрицательного», — добавил он.

Ранее политолог Елена Ананьева в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировала победу консерваторов на выборах в Великобритании.

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