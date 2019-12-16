Парламент Британии может рассмотреть законопроект о брексите 20 декабря

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен представить британским парламентариям законопроект о брексите 20 декабря.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на пресс-службу премьера.

«Премьер-министр Великобритании Джонсон представит депутатам законопроект о брексите в пятницу (20 декабря. — RT)», — пишет агентство.

#BREAKING British PM Johnson to present Brexit bill to MPs on Friday: spokesman pic.twitter.com/0eZKVUN8zq — AFP news agency (@AFP) 16 декабря 2019 г.

Ранее Джонсон заявил, что Консервативная партия получила от народа мандат на осуществление брексита. Он пообещал, что страна выйдет из Евросоюза к 31 января 2020 года.