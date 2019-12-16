Парламент Британии может рассмотреть законопроект о брексите 20 декабря

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен представить британским парламентариям законопроект о брексите 20 декабря.
Парламент Британии может рассмотреть законопроект о брексите 20 декабря
  • Reuters

Об этом сообщает AFP со ссылкой на пресс-службу премьера.

«Премьер-министр Великобритании Джонсон представит депутатам законопроект о брексите в пятницу (20 декабря. — RT)», — пишет агентство.

Ранее Джонсон заявил, что Консервативная партия получила от народа мандат на осуществление брексита. Он пообещал, что страна выйдет из Евросоюза к 31 января 2020 года.

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