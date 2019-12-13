Макрон предостерёг Британию от нечестной конкуренции после брексита
- Reuters
Об этом со ссылкой на французского лидера сообщает AFP.
#BREAKING Macron warns Britain should not be 'unfair competitor' after Brexit pic.twitter.com/aD96VeVNwj— AFP news agency (@AFP) December 13, 2019
Ранее, согласно данным экзитполов, Консервативная партия Великобритании получила абсолютное большинство на выборах в парламент страны.
Как отметил премьер-министр страны Борис Джонсон, Консервативная партия получила от народа мандат на осуществление брексита. Он пообещал, что страна выйдет из Евросоюза к 31 января 2020 года.