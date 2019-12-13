Макрон предостерёг Британию от нечестной конкуренции после брексита

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Британии не следует идти по пути «нечестного соперника» после выхода из состава Европейского союза, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Макрон предостерёг Британию от нечестной конкуренции после брексита
  • Reuters

Об этом со ссылкой на французского лидера сообщает AFP.

Ранее, согласно данным экзитполов, Консервативная партия Великобритании получила абсолютное большинство на выборах в парламент страны.

Как отметил премьер-министр страны Борис Джонсон, Консервативная партия получила от народа мандат на осуществление брексита. Он пообещал, что страна выйдет из Евросоюза к 31 января 2020 года.

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