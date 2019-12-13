В Британии назвали окончательные результаты парламентских выборов

В Великобритании назвали окончательные итоги досрочных парламентских выборов. Британские консерваторы одержали уверенную победу.

Об этом сообщает Sky News.

Как отмечается, после подсчёта данных со всех 650 участков стало ясно, что консерваторы получили 365 мест в парламенте.

Лейбористы получили 203 места, шотландские националисты — 48.

Явка на выборы составила более 67,3%.

Ранее сообщалось, что, согласно предварительным данным, Консервативная партия Великобритании одержала победу на выборах в палату общин. Указывалось, что политсила получила 364 депутатских кресла из 650.

Как отметил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, Консервативная партия получила от народа мандат на осуществление брексита. Он пообещал, что страна выйдет из Евросоюза к 31 января 2020 года.

Политолог Елена Ананьева в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировала победу консерваторов на выборах в Великобритании.