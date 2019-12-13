В Британии назвали окончательные результаты парламентских выборов
- Reuters
Об этом сообщает Sky News.
Как отмечается, после подсчёта данных со всех 650 участков стало ясно, что консерваторы получили 365 мест в парламенте.
Лейбористы получили 203 места, шотландские националисты — 48.
Явка на выборы составила более 67,3%.
Ранее сообщалось, что, согласно предварительным данным, Консервативная партия Великобритании одержала победу на выборах в палату общин. Указывалось, что политсила получила 364 депутатских кресла из 650.
Как отметил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, Консервативная партия получила от народа мандат на осуществление брексита. Он пообещал, что страна выйдет из Евросоюза к 31 января 2020 года.
Политолог Елена Ананьева в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировала победу консерваторов на выборах в Великобритании.