Верховный комиссар Франции по пенсионной реформе подал в отставку

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Верховный комиссар Франции по вопросам подготовки реформы пенсионной системы Жан-Поль Дельвуа подал в отставку. Об этом сообщает BFMTV.
Верховный комиссар Франции по пенсионной реформе подал в отставку
  • Reuters

«Жан-Поль Дельвуа представил прошение об отставке президенту, который с сожалением принял его», — сказал представитель Елисейского дворца.

В своём прошении чиновник, которого заподозрили в конфликте интересов, признаёт ошибку и отмечает важность проекта для французского государства.

Ранее премьер-министр Франции Эдуар Филипп представил положения пенсионной реформы. Новая система, которая вступит в силу в 2025 году, будет касаться работников, родившихся с 1963 года.

В частности, в результате нововведений может повыситься фактический возраст выхода на пенсию (право выйти на пенсию в 62 года останется, однако для получения полных выплат без каких-либо вычетов необходимо будет работать до 64 лет). Подробнее — в материале RT. 

C 5 декабря в стране проходит общенациональная забастовка против пенсионных изменений.

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