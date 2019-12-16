Военный эксперт оценил реакцию США на слова Эрдогана о закрытии баз

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Анастасия Румянцева
Военный эксперт и полковник в отставке Виктор Литовкин прокомментировал RT заявление представителя Пентагона о том, что США рассматривают нахождение американских военных на турецких базах как символ многолетнего сотрудничества между странами.
Военный эксперт оценил реакцию США на слова Эрдогана о закрытии баз
  • © Reuters

«Оно (заявление Пентагона в ответ на заявление Эрдогана. — RT) такое миролюбивое напоминание Турции, что они являются союзниками, что не надо ссориться. Но не Турция начала ссориться, а США. Надо США проводить более гибкую политику и в отношении Турции, и в отношении других стран, а не размахивать жупелом и дубинкой… Когда американцы прекратят этим заниматься, поймут, что они не всесильны, может быть тогда у них будет более разумная внешняя политика и политика в отношении своих союзников», — пояснил военный эксперт.

По словам Литовкина, возможное закрытие Турцией баз Инджирлик и Кюреджик для военнослужащих США в случае введения санкций против Анкары будет серьёзным ударом для НАТО и США. 

«Если США, заодно и НАТО, лишатся базы Инджирлик, они потеряют опорный пункт на Ближнем Востоке. Потому что это огромный аэродром со всей необходимой инфраструктурой для обслуживания любых самолётов... Потерять такую базу — это потерять опору на Ближнем Востоке», — заключил он. 

Ранее Пентагон прокомментировал слова турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о возможном закрытии турецких баз для американских военных.

15 декабря Эрдоган заявил, что Турция может закрыть для военнослужащих США базы Инджирлик и Кюреджик в случае введения санкций против Анкары.

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