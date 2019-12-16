Пентагон оценил слова Эрдогана о закрытии баз для США из-за санкций

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Пентагон прокомментировал слова турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о возможном закрытии турецких баз для американских военных. По словам представителя оборонного ведомства, США рассматривает нахождение американских военных на турецких базах как символ многолетнего сотрудничества между странами.

«Присутствие сил США на турецких базах, в том числе на базе Инджирлик, осуществляется с разрешения правительства Турции. Мы рассматриваем статус наших сил в Турции как символ нашей многолетней приверженности сотрудничеству и защите нашего союзника по НАТО и стратегического партнёра», — приводит ТАСС его слова .

Ранее Эрдоган заявил, что Турция может закрыть для военнослужащих США базы Инджирлик и Кюреджик в случае введения Вашингтоном санкций против Анкары.

11 декабря международный комитет сената США одобрил законопроект, предусматривающий введение санкций против Турции за покупку российских систем С-400.

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