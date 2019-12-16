Пентагон оценил слова Эрдогана о закрытии баз для США из-за санкций
«Присутствие сил США на турецких базах, в том числе на базе Инджирлик, осуществляется с разрешения правительства Турции. Мы рассматриваем статус наших сил в Турции как символ нашей многолетней приверженности сотрудничеству и защите нашего союзника по НАТО и стратегического партнёра», — приводит ТАСС его слова .
Ранее Эрдоган заявил, что Турция может закрыть для военнослужащих США базы Инджирлик и Кюреджик в случае введения Вашингтоном санкций против Анкары.
11 декабря международный комитет сената США одобрил законопроект, предусматривающий введение санкций против Турции за покупку российских систем С-400.