Песков заявил о наличии глубокого кризиса в отношениях России и США

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что визит главы российского МИД Сергея Лаврова в США вряд ли был способен вывести отношения Москвы и Вашингтона из глубокого кризиса.
Песков заявил о наличии глубокого кризиса в отношениях России и США
  • РИА Новости

«Мы находимся в плане двусторонних отношений в таком глубоком кризисе, что даже такой важный визит, как визит такого тяжеловесного министра, как Лавров, не способен переломить тенденцию», — цитирует РИА Новости интервью Пескова в программе «Большая игра» на Первом канале.

По его словам, российская сторона хорошо оценивает тот факт, что Лавров был принят американским президентом.

Он отметил, что визит главы российского МИД был хорошей возможностью донести до американцев позицию Москвы по «горячим моментам».

Ранее Сергей Лавров по итогам визита в Вашингтон заявил, что американский лидер Дональд Трамп понимает выгоду от хороших отношений с Москвой.

11 декабря заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков после визита российской делегации в Вашингтон заявил, что сдвигов в диалоге с США по стратегической стабильности нет.

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