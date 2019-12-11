Рябков заявил об отсутствии сдвигов в диалоге с США по стратегической стабильности

Короткая ссылка
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков после визита российской делегации в Вашингтон заявил, что сдвигов в диалоге с США по стратегической стабильности нет.

«После июля никаких сдвигов нет. И мы говорим только — безотносительно к формату диалога по стратстабильности — о том, что происходит в этой сфере: мы рассказываем о своих озабоченностях, интересах, предпочтениях, американцы говорят о том, что их волнует», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что «в направлении определения дат, формата и повестки дня — ни один этот разговор, подобный разговор не идёт».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на встрече с президентом США Дональдом Трампом подтвердил предложение Москвы Вашингтону о продлении договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) до конца 2019 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить