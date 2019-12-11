Рябков заявил об отсутствии сдвигов в диалоге с США по стратегической стабильности

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков после визита российской делегации в Вашингтон заявил, что сдвигов в диалоге с США по стратегической стабильности нет.

«После июля никаких сдвигов нет. И мы говорим только — безотносительно к формату диалога по стратстабильности — о том, что происходит в этой сфере: мы рассказываем о своих озабоченностях, интересах, предпочтениях, американцы говорят о том, что их волнует», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что «в направлении определения дат, формата и повестки дня — ни один этот разговор, подобный разговор не идёт».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на встрече с президентом США Дональдом Трампом подтвердил предложение Москвы Вашингтону о продлении договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) до конца 2019 года.