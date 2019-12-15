Джабаров оценил заявление Польши о попытках сделать Россию врагом

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Полина Полетаева
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT заявление главы канцелярии президента Польши Кшиштофа Щерского о том, что попытки представить Москву в качестве врага повлекут негативные последствия для Варшавы.
Джабаров оценил заявление Польши о попытках сделать Россию врагом
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«Честно говоря, ушам своим не верю. Совсем недавно там было так много русофобских высказываний, со стороны польских руководителей. Но, после того как Трамп отказался признать Россию врагом на юбилейном саммите в Лондоне, Польша как-то сразу сменила свою риторику на достаточно нейтральную, а то даже и на позитивную», — заявил Джабаров.

Сенатор отметил, что «мысль по большому счёту здравая».

«То, что творили до этого поляки, представляя Россию чуть ли не главным врагом Европы, это было ошибкой… Поэтому будем надеяться, что наметившееся потепление в Европе не временное, а только начинающееся явление. Наш президент неоднократно говорил, что мы за сотрудничество со всеми державами мира, в том числе и с Европой. Европа наш ближайший сосед. Мы тоже европейская страна, и об этом никогда не надо забывать», — считает он.

Ранее Щерский заявил, что попытки представить Россию в качестве врага повлекут негативные последствия для Варшавы.

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