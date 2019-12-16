В бундестаге подняли вопрос о ситуации с русским языком в Германии
- Pixabay
Так, депутаты отмечают, что около 6 млн русскоязычных людей живут в Германии, однако русский язык в качестве школьного предмета не получает достаточной поддержки от министерств культуры федеральных земель.
«Ассоциации преподавателей русского языка в Германии констатируют, что русский язык как школьный предмет, по их мнению, не получает достаточной поддержки от министерств культуры федеральных земель. Приверженность предмету и курс на укрепление русского языка в школах имеют место лишь в очень немногих землях», — подчёркивается в запросе немецких депутатов.
В связи с этим они интересуются, есть ли у правительства повестка по освоению русского как иностранного языка для «взаимопонимания между народами и экономического сотрудничества между Германией и Россией, и если да, то какова она».
Подробности — в материале RT.
Ранее глава фракции левых в ФРГ призвал к отмене санкций против России.