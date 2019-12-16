В бундестаге подняли вопрос о ситуации с русским языком в Германии

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Депутаты Левой партии направили запрос Федеральному правительству Германии с просьбой разъяснить ситуацию с русским языком, которому в Германии, по их мнению, уделяется слишком мало внимания. С текстом документа ознакомился RT.
В бундестаге подняли вопрос о ситуации с русским языком в Германии
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Так, депутаты отмечают, что около 6 млн русскоязычных людей живут в Германии, однако русский язык в качестве школьного предмета не получает достаточной поддержки от министерств культуры федеральных земель.

«Ассоциации преподавателей русского языка в Германии констатируют, что русский язык как школьный предмет, по их мнению, не получает достаточной поддержки от министерств культуры федеральных земель. Приверженность предмету и курс на укрепление русского языка в школах имеют место лишь в очень немногих землях», — подчёркивается в запросе немецких депутатов.

В связи с этим они интересуются, есть ли у правительства повестка по освоению русского как иностранного языка для «взаимопонимания между народами и экономического сотрудничества между Германией и Россией, и если да, то какова она».

Подробности — в материале RT.

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