«Сохранить и укрепить»: в бундестаге заинтересовались положением русского языка в Германии

В бундестаге подняли вопрос о ситуации в ФРГ с русским языком, которому уделяется слишком мало внимания. Об этом говорится в адресованном Федеральному правительству Германии запросе Левой партии, с текстом которого ознакомился RT. Согласно документу, на сегодняшний день около 6 млн жителей Германии — русскоязычные, однако в качестве школьного предмета русский язык не получает достаточной поддержки от Министерств культуры федеральных земель. Как рассказали RT сами депутаты парламентской фракции левых, Германии необходимо укрепить положение русского языка не только ради своих русскоязычных граждан, но и для дальнейшего развития экономического сотрудничества с РФ.

В бундестаге подняли вопрос о ситуации в ФРГ с русским языком, который не получает достаточной поддержки. Об этом говорится в адресованном Федеральному правительству Германии запросе депутатов от Левой партии (ЛПГ), подписанном сопредседателями её парламентской фракции Сарой Вагенкнехт и Дитмаром Барчем.

Как подчёркивается в документе, с текстом которого ознакомился RT, русский является официальным или рабочим языком в таких международных организациях, как ООН, Совет Европы, ОБСЕ, Международное агентство по атомной энергии, СНГ, ШОС, ЕАЭС. Также указывается на то, что русский язык занимает второе место в мире после английского среди самых популярных языков интернет-контента.

В то же время депутаты отмечают, что на сегодняшний день около 6 млн проживающих в Германии являются русскоязычными, а в 2017—2018 годах более 100 тыс. школьников в качестве иностранного языка изучали русский.

Однако, согласно документу, учителя русского языка в Германии заявляют, что этот предмет не получает необходимой поддержки со стороны профильных ведомств отдельных федеральных земель Германии.

«Ассоциации преподавателей русского языка в Германии констатируют, что русский язык как школьный предмет, по их мнению, не получает достаточной поддержки от Министерств культуры федеральных земель. Приверженность предмету и курс на укрепление русского языка в школах имеют место лишь в очень немногих землях», — подчёркивается в запросе немецких депутатов федеральным властям.

Кроме того, в документе представители Левой партии указывают на то, что русский язык для правительства Германии является не только инструментом диалога в отношениях с Россией.

«Поскольку правительство Германии, к сожалению вопрошающих (авторов документа. — RT), ясно выступает за параллельное применение достоверного устрашения и диалога в отношении России, следует исходить из того, что русский язык является для немецкого правительства не только средством общения в диалоге, но и языком возможного внешнеполитического или военного конкурента или противника», — говорится в запросе.

В связи с этим депутаты бундестага интересуются, «есть ли у федерального правительства повестка по освоению русского как иностранного языка для взаимопонимания между народами и экономического сотрудничества между Германией и Россией, и если да, то какова она».

Кроме того, политики намерены узнать, «в разговорах с представителями правительств каких государств канцлер доктор Ангела Меркель использует своё знание русского языка».

Напомним, ранее лидер ФРГ неоднократно демонстрировала знание языка в общении с российскими политиками. В частности, в октябре прошлого года Меркель на русском языке задала вопрос президенту России Владимиру Путину про его пальто.

Стоит отметить, что в ЛПГ регулярно призывают к улучшению отношений с РФ. Так, в ноябре этого года глава фракции левых в Германии призвал к отмене санкций против России и интенсификации отношений между странами.

Канцлер Германии Ангела Меркель

Reuters

© Michele Tantussi

Значимость на Евразийском пространстве

Русский язык будет приобретать всё большее значение в рамках экономического сотрудничества на Евразийском пространстве. Такую позицию в беседе с RT выразил один из авторов направленного в Федеральное правительство запроса — спикер по вопросам европейской политики фракции левых в бундестаге Андрей Гунько.

«Мы должны не только сохранить, но и укрепить русский язык в Германии как язык наших сограждан, друзей и партнёров. Без знания языка мы не сможем понять страну и её народ. Также очевидно, что в процессе развития Евразийского экономического союза русский язык будет приобретать всё большее значение на Евразийском пространстве как язык экономического сотрудничества», — заявил он.

В то же время депутат подчеркнул, что особую озабоченность в этом контексте вызывает планируемое закрытие отделения русского языка в Институте прикладной лингвистики и перевода при Лейпцигском университете.

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Депутат Левой партии Жаклин Настич также отметила в беседе с RT, что русский язык является важным инструментом взаимопонимания и сотрудничества между Германией и Россией.

«По моему мнению, вопрос поддержки русского языка в разных сферах немецкого общества является очень актуальным. Я выступаю за то, чтобы Федеральное правительство поддерживало изучение русского языка в мирных, дипломатических целях и в целях взаимовыгодного сотрудничества, но ни в коем случае не для военного противостояния и не для гонки вооружений с Россией», — подчеркнула Настич.

По словам депутата бундестага, укрепление позиций русского языка необходимо Германии для улучшения отношений не только с Россией, но и с другими постсоветскими государствами.

«Кроме того, не стоит забывать, что не только в России, но и во многих других странах бывшего СССР русский до сих пор является важным языком общения. Таким образом, поддержка и популяризация русского языка в Германии также будут способствовать диалогу и укреплению отношений между нашей страной и этими государствами», — заключила она.