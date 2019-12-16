«Сохранить и укрепить»: в бундестаге заинтересовались положением русского языка в Германии
- Reuters
- © Michele Tantussi
В бундестаге подняли вопрос о ситуации в ФРГ с русским языком, который не получает достаточной поддержки. Об этом говорится в адресованном Федеральному правительству Германии запросе депутатов от Левой партии (ЛПГ), подписанном сопредседателями её парламентской фракции Сарой Вагенкнехт и Дитмаром Барчем.
Как подчёркивается в документе, с текстом которого ознакомился RT, русский является официальным или рабочим языком в таких международных организациях, как ООН, Совет Европы, ОБСЕ, Международное агентство по атомной энергии, СНГ, ШОС, ЕАЭС. Также указывается на то, что русский язык занимает второе место в мире после английского среди самых популярных языков интернет-контента.
В то же время депутаты отмечают, что на сегодняшний день около 6 млн проживающих в Германии являются русскоязычными, а в 2017—2018 годах более 100 тыс. школьников в качестве иностранного языка изучали русский.
Однако, согласно документу, учителя русского языка в Германии заявляют, что этот предмет не получает необходимой поддержки со стороны профильных ведомств отдельных федеральных земель Германии.
«Ассоциации преподавателей русского языка в Германии констатируют, что русский язык как школьный предмет, по их мнению, не получает достаточной поддержки от Министерств культуры федеральных земель. Приверженность предмету и курс на укрепление русского языка в школах имеют место лишь в очень немногих землях», — подчёркивается в запросе немецких депутатов федеральным властям.
Кроме того, в документе представители Левой партии указывают на то, что русский язык для правительства Германии является не только инструментом диалога в отношениях с Россией.
«Поскольку правительство Германии, к сожалению вопрошающих (авторов документа. — RT), ясно выступает за параллельное применение достоверного устрашения и диалога в отношении России, следует исходить из того, что русский язык является для немецкого правительства не только средством общения в диалоге, но и языком возможного внешнеполитического или военного конкурента или противника», — говорится в запросе.
В связи с этим депутаты бундестага интересуются, «есть ли у федерального правительства повестка по освоению русского как иностранного языка для взаимопонимания между народами и экономического сотрудничества между Германией и Россией, и если да, то какова она».
Кроме того, политики намерены узнать, «в разговорах с представителями правительств каких государств канцлер доктор Ангела Меркель использует своё знание русского языка».
Напомним, ранее лидер ФРГ неоднократно демонстрировала знание языка в общении с российскими политиками. В частности, в октябре прошлого года Меркель на русском языке задала вопрос президенту России Владимиру Путину про его пальто.
Стоит отметить, что в ЛПГ регулярно призывают к улучшению отношений с РФ. Так, в ноябре этого года глава фракции левых в Германии призвал к отмене санкций против России и интенсификации отношений между странами.
- Канцлер Германии Ангела Меркель
- Reuters
- © Michele Tantussi
Значимость на Евразийском пространстве
Русский язык будет приобретать всё большее значение в рамках экономического сотрудничества на Евразийском пространстве. Такую позицию в беседе с RT выразил один из авторов направленного в Федеральное правительство запроса — спикер по вопросам европейской политики фракции левых в бундестаге Андрей Гунько.
«Мы должны не только сохранить, но и укрепить русский язык в Германии как язык наших сограждан, друзей и партнёров. Без знания языка мы не сможем понять страну и её народ. Также очевидно, что в процессе развития Евразийского экономического союза русский язык будет приобретать всё большее значение на Евразийском пространстве как язык экономического сотрудничества», — заявил он.
В то же время депутат подчеркнул, что особую озабоченность в этом контексте вызывает планируемое закрытие отделения русского языка в Институте прикладной лингвистики и перевода при Лейпцигском университете.
Депутат Левой партии Жаклин Настич также отметила в беседе с RT, что русский язык является важным инструментом взаимопонимания и сотрудничества между Германией и Россией.
«По моему мнению, вопрос поддержки русского языка в разных сферах немецкого общества является очень актуальным. Я выступаю за то, чтобы Федеральное правительство поддерживало изучение русского языка в мирных, дипломатических целях и в целях взаимовыгодного сотрудничества, но ни в коем случае не для военного противостояния и не для гонки вооружений с Россией», — подчеркнула Настич.
По словам депутата бундестага, укрепление позиций русского языка необходимо Германии для улучшения отношений не только с Россией, но и с другими постсоветскими государствами.
«Кроме того, не стоит забывать, что не только в России, но и во многих других странах бывшего СССР русский до сих пор является важным языком общения. Таким образом, поддержка и популяризация русского языка в Германии также будут способствовать диалогу и укреплению отношений между нашей страной и этими государствами», — заключила она.