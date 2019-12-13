В бундестаге оценили решение о высылке двух дипломатов из России

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Глава германо-российской группы в бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд прокомментировал решение Москвы об объявлении персонами нон грата двух сотрудников посольства ФРГ в России.
В бундестаге оценили решение о высылке двух дипломатов из России
  • Reuters

По мнению Шлунда, «высылка двух российских дипломатов из Германии при всей в целом скудной, скорее политически сконструированной фактической базе, оказалась совершенно завышенной (реакцией) и дипломатически довольно неудачной».

«В этом и в обычном дипломатическом контексте эта реакция российской стороны была ожидаемой, а также логически понятной», — цитирует РИА Новости Шлунда.

При этом он считает, что эта ситуация «едва ли скажется негативно на довольно чувствительных, но в последние месяцы значительно улучшившихся германо-российских отношениях».

Он также призвал Россию и Германию «идти на сознательное сближение, уделяя центральное внимание прагматическим мерам по укреплению доверия и диалогу».

Ранее в Германии объявили персонами нон грата двух сотрудников посольства России в Берлине.

По словам канцлера ФРГ Ангелы Меркель, соответствующее решение было вызвано тем, что Москва демонстрирует недостаточные усилия по сотрудничеству в расследовании убийства гражданина Грузии в Берлине в августе.

В свою очередь, в МИД России заявили, что на основе принципа взаимности было принято решение об объявлении персонами нон грата двух сотрудников посольства ФРГ в России.

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