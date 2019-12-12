МИД ФРГ оценил решение о высылке двух дипломатов из России

Министерство иностранных дел Германии прокомментировало решение Москвы об объявлении персонами нон грата двух сотрудников посольства ФРГ в России.

«Федеральное правительство с сожалением принимает к сведению решение российского правительства объявить персонами нон грата двух сотрудников посольства ФРГ в Москве», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте немецкого внешнеполитического ведомства.

В МИД ФРГ также заявили, что это решение Москвы «посылает неверный сигнал и является неоправданным».

Ранее в Германии объявили персонами нон грата двух сотрудников посольства России в Берлине.

По словам канцлера ФРГ Ангелы Меркель, соответствующее решение было вызвано тем, что Москва демонстрирует недостаточные усилия по сотрудничеству в расследовании убийства гражданина Грузии в Берлине в августе.

В свою очередь, в МИД России заявили, что на основе принципа взаимности было принято решение об объявлении персонами нон грата двух сотрудников посольства ФРГ в России.