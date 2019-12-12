Путин рассказал членам Совбеза о встречах на нормандском саммите
- РИА Новости
«Президент проинформировал участников о состоявшемся в Париже саммите в нормандском формате и о двухсторонних встречах с президентами Франции, Украины и канцлером ФРГ», — приводит ТАСС его слова.
Ранее Путин заявил, что работа лидеров «нормандской четвёрки» на встрече в Париже была очень полезной.
По итогам переговоров лидеры «нормандской четвёрки» приняли итоговое коммюнике, в котором содержатся три пункта: «Немедленные меры по стабилизации ситуации в зоне конфликта», «Меры по реализации политических положений Минских соглашений» и «Продолжение».
Подробнее о саммите — в материале RT.