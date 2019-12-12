Захарова оценила решение комитета сената США по санкциям против Турции

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала решение комитета по международным делам сената США одобрить законопроект о введении санкций против Турции в связи с закупкой систем С-400.
Захарова оценила решение комитета сената США по санкциям против Турции
  • РИА Новости

«Считаем эту полемику недопустимой, потому что речь идёт уже о фактическом давлении», — заявила Захарова.

Она отметила, что существуют примеры аналогичного давления Вашингтона на ряд других государств, не только Турцию и не только по С-400 или вопросам, связанным с Россией.

По её словам, на протяжении последних лет Вашингтон использует санкционную политику «в тех вопросах, в которых необходимо реализовать собственные интересы, а переговорного процесса либо недостаточно, либо недостаточно ресурсов для реализации существующих и законных методов достижения поставленных целей, которые отражают национальные интересы».

Захарова подчеркнула, что политика давления или запугивания недопустима в существующей системе координат международных отношений.

Ранее международный комитет сената США одобрил законопроект, предусматривающий введение санкций против Турции за покупку российских систем С-400.

МИД Турции осудил это решение.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с RT прокомментировал ситуацию.

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