Эксперт оценил заявление главы МИД Турции об авиабазе Инджирлик

Старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН, директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона Виктор Надеин-Раевский прокомментировал в беседе с RT заявление Турции о том, что Анкара может рассмотреть вопрос присутствия американских военных на авиабазе Инджирлик в случае введения санкций из-за покупки российских С-400.

«Для американцев это серьёзный аргумент, это самая крупная база. К тому же она хорошо модернизирована, то есть для американцев это будет достаточно серьёзный стратегический урон», — пояснил эксперт.

По его словам, не стоит ожидать, что американцы будут дальше разрушать отношения с Турцией.

«Скорее всего, перед определённой красной линией обе стороны остановятся. Потому что для США потеря Турции как восточного форпоста НАТО — потеря невосполнимая», — заключил Надеин-Раевский.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал ситуацию с возможным введением США санкций из-за покупки российских С-400.

Авиабаза Инджирлик в турецкой провинции Адана используется американскими военно-воздушными силами.