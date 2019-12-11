Эксперт оценил заявление главы МИД Турции об авиабазе Инджирлик
- Reuters
«Для американцев это серьёзный аргумент, это самая крупная база. К тому же она хорошо модернизирована, то есть для американцев это будет достаточно серьёзный стратегический урон», — пояснил эксперт.
По его словам, не стоит ожидать, что американцы будут дальше разрушать отношения с Турцией.
«Скорее всего, перед определённой красной линией обе стороны остановятся. Потому что для США потеря Турции как восточного форпоста НАТО — потеря невосполнимая», — заключил Надеин-Раевский.
Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал ситуацию с возможным введением США санкций из-за покупки российских С-400.
Авиабаза Инджирлик в турецкой провинции Адана используется американскими военно-воздушными силами.