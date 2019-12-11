Песков назвал неуместными разговоры о «победителе» саммита в Париже

В Кремле считают, что неуместно говорить о том, кто стал победителем саммита «нормандской четвёрки» в Париже, так как все его участники преследовали одну цель — восстановление работы формата.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Здесь, собственно, наверное, неуместно говорить о том, кто был победителем, кто был проигравшим на этом саммите, потому что все преследовали одну цель — возобновить работу нормандского формата после длительного перерыва и возобновить реальные усилия по поискам урегулирования конфликта на юго-востоке Украины», — приводит его слова РИА Новости.

По словам представителя Кремля, в данном направлении сделаны определённые важные шаги, однако предстоит сделать гораздо больше.

Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что канцлер Германии Ангела Меркель после саммита в нормандском формате в Париже назвала российского лидера Владимира Путина победителем.

Украинский президент Владимир Зеленский после саммита прокомментировал первую двустороннюю встречу с Путиным в Париже. Он расценил итоги встречи как «ничью».

При этом в партии экс-президента Украины Петра Порошенко заявили, что итогом саммита в нормандском формате в Париже стала «ничья в пользу Путина».

Саммит прошёл 9 декабря в Елисейском дворце в Париже.