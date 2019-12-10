В партии Порошенко назвали саммит в Париже «ничьей в пользу Путина»

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Депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что итогом нормандского саммита в Париже стала «ничья» в пользу российского президента Владимира Путина.

«Ничья в пользу Путина. Шкура выделки не стоит. Ставка на нормандский саммит, очную встречу и диалог с агрессором пока совсем не оправдала тех надежд, которые на неё возлагались», — приводит его слова изданию «Украинская правда» РИА Новости.

Гончаренко также выразил надежду, что такой итог заставит украинского лидера Владимира Зеленского «скорректировать тактику».

Ранее Зеленский, комментируя первые двусторонние переговоры с Путиным на полях саммита в нормандском формате, заявил о ничьей, отметив, что в ходе встречи были сделаны некоторые уступки.

Путин, в свою очередь, также выразил удовлетворение результатами встречи.

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