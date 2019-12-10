В партии Порошенко назвали саммит в Париже «ничьей в пользу Путина»
«Ничья в пользу Путина. Шкура выделки не стоит. Ставка на нормандский саммит, очную встречу и диалог с агрессором пока совсем не оправдала тех надежд, которые на неё возлагались», — приводит его слова изданию «Украинская правда» РИА Новости.
Гончаренко также выразил надежду, что такой итог заставит украинского лидера Владимира Зеленского «скорректировать тактику».
Ранее Зеленский, комментируя первые двусторонние переговоры с Путиным на полях саммита в нормандском формате, заявил о ничьей, отметив, что в ходе встречи были сделаны некоторые уступки.
Путин, в свою очередь, также выразил удовлетворение результатами встречи.