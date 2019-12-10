Зеленский о встрече с Путиным: пока ничья

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Президент Украины Владимир Зеленский оценил переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Париже.

«Сегодня были какие-то уступки, я это почувствовал… Я не знаю, кто кого, сейчас правильно быть дипломатом, пока мы только начали говорить. Давайте пока скажем — ничья», — сказал Зеленский на пресс-конференции.

Ранее в Париже прошли первые двусторонние переговоры Путина и Зеленского. Они продолжались 1 час 20 минут.

Путин заявил, что его встреча с президентом Украины прошла хорошо, он остался доволен.

Также Путин заявил о безальтернативности минских соглашений в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе.

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