«Коммерсантъ»: Меркель в Париже назвала Путина победителем
- Reuters
По данным издания, эту фразу Меркель произнесла, когда лидеры шли на совместную пресс-конференцию.
«Сегодня ты победитель», — приводит газета слова канцлера ФРГ.
При этом журналист утверждает, что это заявление Меркель сделала «без особой радости».
Переговоры президентов России, Украины, Франции, а также канцлера Германии в рамках встречи в нормандском формате состоялись в Елисейском дворце в Париже 9 декабря. Они продолжались более 5,5 часа.
Заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров в беседе с RT оценил итоги нормандского саммита.
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил RT, что на саммите в Париже начался процесс оттепели.