В Госдуме отношения России и Украины сравнили с тающим айсбергом

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Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT итоги переговоров в нормандском формате, которые состоялись в Париже.
В Госдуме отношения России и Украины сравнили с тающим айсбергом
  • Reuters

«Если представить российско-украинские отношения в виде айсберга, то с сегодняшнего дня он начал таять. Да, это позитивный шаг, без сомнения. Я уверен, что самое главное и для Москвы, и для Киева, чтобы эта тенденция продолжалась, чтобы этот айсберг растаял до последней капли. Ведь не может быть вражды между двумя братскими народами, как бы политики ни пытались это опровергнуть», — подчеркнул Бальбек.

Парламентарий выразил уверенность, что договорённости по Донбассу будут «одинаково радостно восприняты» и на Украине, и в ДНР и ЛНР. 

«Не менее радостно и то, что у пленных с обеих сторон есть шанс вернуться домой к Новому году. Я хочу верить и очень на это надеюсь, что процесс оттепели, который мы увидели на встрече «нормандской четвёрки», будет развиваться в этом направлении», — заключил депутат.

Переговоры президентов России, Украины, Франции, а также канцлера Германии в рамках встречи в нормандском формате продолжались более 5,5 часа

По итогам разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским президент России Владимир Путин заявил, что встреча прошла хорошо и он доволен её результатами.

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