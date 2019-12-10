Политолог оценил переговоры в нормандском формате

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров прокомментировал в беседе с RT итоги переговоров в нормандском формате, которые состоялись в Париже.
Политолог оценил переговоры в нормандском формате
  • Reuters

«Действительно сам факт длительных переговоров и пресс-конференции по итогам говорит о том, что стороны настолько сблизили позиции, что смогли об итогах говорить вместе. Это на самом деле существенный факт, доказательство того, что переговоры были успешными. Подвижкой является и сам факт разморозки нормандского формата, ведь три года встречи на таком уровне не проводились, подвижкой является и первая личная встреча Путина и Зеленского», — пояснил эксперт.

Шатров напомнил, что остались и неразрешённые вопросы.

«Вопросы выборов и вопросы охраны границы между Украиной и Россией в районе Донбасса. Но, во-первых, эти вопросы были прямо названы, во-вторых, заявлено о том, что вопрос выборов будет обсуждаться на следующей встрече», — добавил он. 

При этом политолог отметил, что можно увидеть не просто разморозку формата, но интенсификацию усилий.

«Здесь уже теперь всё зависит от того, как пойдут дела, когда Зеленский вернётся в Киев, сможет ли он реализовывать эти обещания, которые он дал», — заключил Шатров.

Переговоры президентов России, Украины, Франции, а также канцлера Германии в рамках встречи в нормандском формате продолжались более 5,5 часа

По итогам разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским президент России Владимир Путин заявил, что встреча прошла хорошо и он доволен её результатами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить