Эксперт оценил итоги переговоров Лаврова с Трампом

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT итоги встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарём США Майком Помпео и американским лидером Дональдом Трампом.

«Прежде всего, нужно подчеркнуть, что между Россией и США существует очень серьёзное поле необходимых переговоров, которые касаются судьбы и развития не только США и России, но и всего мира. В настоящий момент существует огромный дефицит контактов между Россией и США. Фактически они сведены к минимуму, и поэтому диалог между министром иностранных дел России с одной стороны и президентом США и госсекретарём США с другой стороны имеет очень серьёзную важность и ценность», — пояснил Шаповалов.

По словам эксперта, наличие этого диалога внушает «осторожный оптимизм».

«Несмотря на тяжелейший внутриполитический кризис (в США. — RT), диалог возможен, и есть надежда на то, что по некоторым пунктам Россия и США не просто обменяются своими мнениями и позициями, но и всё-таки попробуют сблизить эти позиции», — заключил он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам визита в Вашингтон заявил, что американский лидер Дональд Трамп понимает выгоду от хороших отношений с Москвой.

Лавров также отметил, что особое внимание на встрече было уделено «стратегической стабильности, положению дел в сфере контроля над вооружениями и нераспространения».