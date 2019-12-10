В Южной Корее заявили об испытании КНДР ракетного двигателя

Северная Корея 7 декабря провела испытания ракетного двигателя на полигоне Сохэ, заявил министр национальной обороны Южной Кореи Чон Гён Ду.

Об этом сообщает агентство «Рёнхап».

«Министры обороны Южной Кореи и Австралии выразили глубокую озабоченность по поводу испытаний двигателей в Северной Корее в районе Тончхан-ни и последовательных пусков баллистических ракет», — сказал министр по итогам встречи делегаций Южной Кореи и Австралии.

Он призвал Пхеньян немедленно прекратить активность, которая повышает военное напряжение.

Ранее в КНДР заявили об успешном проведении испытания на космодроме Сохэ в субботу, 7 декабря, которое сможет повлиять на стратегическое положение страны.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга сказал, что Токио тщательно следит за развитием событий в связи с заявлением КНДР.