Токио следит за ситуацией вокруг испытаний на ракетном полигоне в КНДР
«Мы прилагаем все силы к сбору и анализу информации об этих испытаниях. При этом правительство Японии считает важным скорейшее выполнение договорённостей между лидерами США и Северной Кореи, направленных на полную денуклеаризацию Корейского полуострова», — приводит ТАСС его слова.
Ранее в КНДР заявили об успешном проведении испытания на космодроме Сохэ (Тончхан-ни) в субботу, 7 декабря, которое сможет повлиять на стратегическое положение страны.