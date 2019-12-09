Токио следит за ситуацией вокруг испытаний на ракетном полигоне в КНДР

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил, что Токио тщательно следит за развитием событий в связи с объявлением КНДР о том, что на ракетном полигоне Сохэ на северо-западе страны были проведены успешные испытания стратегического значения.

«Мы прилагаем все силы к сбору и анализу информации об этих испытаниях. При этом правительство Японии считает важным скорейшее выполнение договорённостей между лидерами США и Северной Кореи, направленных на полную денуклеаризацию Корейского полуострова», — приводит ТАСС его слова.

Ранее в КНДР заявили об успешном проведении испытания на космодроме Сохэ (Тончхан-ни) в субботу, 7 декабря, которое сможет повлиять на стратегическое положение страны.