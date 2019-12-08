В КНДР заявили об успешном испытании на космодроме

В КНДР заявили об успешном проведении испытания на космодроме Сохэ (Тончхан-ни) в субботу, 7 декабря, которое сможет повлиять на стратегическое положение страны.

Об этом информирует ЦТАК.

Как сообщают в агентстве, «результаты испытания окажут в ближайшем будущем существенное влияние на изменение стратегического положения КНДР».

При этом не уточняется, о каком конкретно «серьёзном» испытании идёт речь.

Ранее стало известно о проведении КНДР испытаний ракетной системы большого калибра.

Отмечалось, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын наблюдал за ними лично.

Также сообщалось, что он намерен вооружить армию КНДР как можно скорее.