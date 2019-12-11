Во Франции призвали объяснить «бездействие» в ситуации с Ассанжем

Депутат Национального собрания Франции Сабина Рубин попросила французское правительство объяснить бездействие по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. RT ознакомился с текстом обращения парламентария

В своём запросе депутат Рубин выражает беспокойство состоянием Ассанжа, которое может ухудшиться в случае его экстрадиции в США.

«Удерживаемому (Джулиану Ассанжу. — RT) сегодня в тюрьме Белмарш грозит экстрадиция в США, где ему придётся отвечать на обвинения в шпионаже. Это вызывает особое беспокойство, учитывая опыт этой страны в области прав человека, в первую очередь, в тюрьме Гуантанамо, где не действует право, а применение пыток носит почти систематический характер», — утверждает депутат.

Она напоминает о том, что жизнь Ассанжа находится под угрозой из-за длительного физического и психологического давления.

«Подорванное психологическим насилием и годами, проведёнными взаперти, состояние здоровья господина Ассанжа вызывает беспокойство более, чем у 60 врачей, полагающих, что в отсутствие лечения он в скором времени может умереть», — заявила политик.

При этом она отметила, что французское правительство не предпринимает никаких действий и не делает публичных заявлений насчёт этой ситуации.

«Правительство до сих пор сохраняет молчание. Более того, правительство выступает за введение на европейском уровне статуса разоблачителя, который обязывал бы их заявлять о себе в организациях, с осуждением которых они намереваются выступить, чтобы получит защиту со стороны закона по примеру закона Sapin II. Она (депутат Сабина Рубин. — RT), в свою очередь, желает знать причины бездействия и молчания правительства на этот счёт», — говорится в запросе.

18 ноября суд в Лондоне принял решение оставить Джулиана Ассанжа под стражей.

Следующие технические слушания по делу о его экстрадиции в США состоятся 13 и 19 декабря.