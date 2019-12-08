В Госдуме оценили слова сербского политика об отношениях с Россией

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT прокомментировал заявление министра по инновациям в сербском правительстве Ненада Поповича о том, что Россия является главным союзником Сербии в защите её интересов.

«Россию и Сербию связывают длительные братские отношения, особые симпатии. Это связано с тем, что нам приходилось вместе быть в разных очень сложных исторических ситуациях: Россия традиционно поддерживала Сербию в борьбе за независимость... Сербы это помнят», — заявил депутат.

Парламентарий отметил, что «потенциал многовековой дружбы» России и Сербии является важным фактором развития политических, экономических и культурных отношений между двумя странами.

«Дружба России и Сербии не направлена против кого-либо. Эта дружба только способствует укреплению взаимопонимания в нынешнем мире и утверждению на мировой арене таких добрососедских отношений», — добавил Новиков.

Ранее Ненад Попович рассказал об отношениях с Россией, отметив, что «у Сербии в настоящий момент нет большего друга и союзника в защите её государственных и национальных интересов, чем Россия».