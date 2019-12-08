Эспер: США не перевели Украине менее $10 млн из одобренной помощи

Вашингтон не предоставил Киеву менее $10 млн из общего объёма военной помощи, выделение которой ранее было одобрено, заявил глава Пентагона Марк Эспер.

«Думаю, что на самом деле на данный момент речь идёт менее чем о $10 млн... Но большая часть помощи поступила в срок», — приводит слова Эспера ТАСС.

Вместе с тем причины, по которым часть помощи не дошла до Украины, им не были названы.

Также он не пояснил, будут ли средства предоставлены.

Ранее в Пентагоне назвали условие для выделения военной помощи Украине.

Как заявил Эспер, при принятии решения о выделении военной помощи Украине администрация Соединённых Штатов будет учитывать, ведётся ли там борьба с коррупцией.

5 декабря в конгрессе США выразили уверенность в том, что с началом поставок американского летального вооружения Киеву военная помощь США Украине станет постоянной.