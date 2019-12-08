В Пентагоне назвали условие для выделения военной помощи Украине

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Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что при принятии решения о выделении военной помощи Украине администрация Соединённых Штатов будет учитывать, ведётся ли в этой стране борьба с коррупцией.

Об этом сообщает ТАСС.

«Мы всегда должны проводить проверки. Мы всегда смотрим, как её (помощь. — RT) использовали, а также ведут ли они борьбу с коррупцией», — сказал Эспер.

По его словам, скоро последует очередной транш.

«Думаю, на этот раз это примерно $250 млн... В прошлый раз Минобороны Соединённых Штатов поддержало это. Полагаю, мы поддержим это в следующий раз», — добавил он. 

Ранее конгрессмен-республиканец Энди Харрис выразил уверенность, что с началом поставок американского летального вооружения Киеву военная помощь США Украине перейдёт на постоянную основу.

В ноябре советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен отметил, что Вашингтон не готов вечно оказывать Киеву военную помощь и рассчитывает на договорённости между Украиной и Россией.

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