В конгрессе США заявили о планах по оказанию военной помощи Украине

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Конгрессмен-республиканец Энди Харрис выразил уверенность, что с началом поставок американского летального вооружения Киеву военная помощь США Украине перейдёт на постоянную основу.
В конгрессе США заявили о планах по оказанию военной помощи Украине
  • Reuters

«Это будет продолжаться. Как только лёд был расколот, когда была отправлена летальная помощь, я считаю, с этого момента это будет постоянным, пока Россия не прекратит военные действия», — заявил он РИА Новости.

Он также подчеркнул, что несмотря на ситуацию вокруг процесса импичмента американского лидера Дональда Трампа, отношения США и Украины «в порядке» и даже улучшились.

«Я считаю, что двусторонние отношения в порядке. Они, очевидно, улучшились. Поставки летального вооружения Украине говорят о многом, насколько важны эти отношения, и они продолжают оставаться таковыми», — считает представитель конгресса США.

Ранее экс-глава украинского МИД Павел Климкин выразил сожаление в связи с неготовностью США «вкладываться» в Украину на 100%.

В свою очередь, советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен отметил, что Вашингтон не готов вечно оказывать Киеву военную помощь и рассчитывает на договорённости между Украиной и Россией.

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