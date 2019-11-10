В США заявили об отсутствии гарантий вечной военной помощи Украине

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Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединённые Штаты не готовы вечно оказывать Украине военную помощь и надеются на договорённости между Киевом и Москвой.
В США заявили об отсутствии гарантий вечной военной помощи Украине
  • © YURKO DYACHYSHYN / AFP

«Я не буду строить предположений, что будет дальше. Я надеюсь, что Россия и Украина поладят, будет какой-то мирный договор или соглашение. Никто не может навсегда принудить США делать то, что мы делаем сейчас», — цитирует РИА Новости О'Брайена, который сказал об этом в эфире CBS.

Таким образом он ответил на вопрос о том, намерены ли Соединённые Штаты в дальнейшем оказывать военную помощь Киеву.

Вместе с тем он напомнил, что Дональд Трамп стал первым американским лидером, поддержавшим Украину оружием для «сопротивления русским».

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что дело обеспечения мира и стабильности на Украине — это «проект», над которым США давно работают и которому привержены, указав на успехи администрации Трампа в укреплении обороноспособности Киева.

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