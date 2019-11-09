Помпео назвал достижение стабильности на Украине проектом США

Американский госсекретарь Майк Помпео в ходе пресс-конференции в Берлине заявил, что США крайне заинтересованы и активно содействуют достижению мира и стабильности на Украине.

«Это проект, над которым мы работаем», — отметил он в ответ на вопрос о степени приверженности США вопросу стабильности на Украине.

Помпео напомнил, что в отличие от своего предшественника экс-президента США Барака Обамы, действующий американский лидер Дональд Трамп уже трижды предоставлял Украине материальную помощь для защиты от «российской агрессии».

«Мы этим гордимся, мы думаем, в этом есть смысл — для свободы, для Европы, для мира и суверенитета Украины», — подчеркнул американский госсекретарь.

Он также заявил, что США заинтересованы в искоренении на Украине коррупции и дальнейшем движении Киева в сторону Запада.

Ранее Помпео назвал устранение коррупции на Украине одной из задач Госдепартамента США.