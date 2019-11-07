Помпео назвал борьбу с коррупцией на Украине одной из задач Госдепа

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Американский госсекретарь Майк Помпео на итоговой пресс-конференции с германским коллегой Хайко Маасом заявил, что США серьёзно обеспокоены уровнем коррупции на Украине и намерены содействовать Киеву в устранении этой проблемы.
Помпео назвал борьбу с коррупцией на Украине одной из задач Госдепа
  • Reuters

«Соединённые Штаты весьма обеспокоены уровнем коррупции на Украине. Это одна из центральных задач Госдепартамента. Мы работали над этим в прошлом году и будем работать над этим снова в будущем году, чтобы обеспечить президента (Украины Владимира. — RT) Зеленского возможностями по искоренению коррупции в его стране», — подчеркнул глава Госдепартамента.

Он также отметил, что в Европе понимают риски, которые может нести коррупция на Украине.

По словам Помпео, с 2017 года США ежегодно направляли Украине помощь в объёме около $400 млн для обеспечения безопасности и обороноспособности страны.

Ранее в Белом доме объяснили заморозку военной помощи Киеву отсутствием поддержки со стороны других государств и коррупцией на Украине.

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