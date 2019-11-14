Климкин заявил о неготовности США «вкладываться» в Украину на 100%

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Бывший глава украинского МИД Павел Климкин заявил о неготовности Соединённых Штатов «вкладываться» в Украину на 100%.
Климкин заявил о неготовности США «вкладываться» в Украину на 100%
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«Следует сожалеть, что сейчас почти никто, даже среди наших друзей в Соединённых Штатах, не готов в нас вкладываться и выкладываться на 100% из-за продолжающихся слушаний по импичменту. Именно это является реальным вызовом», — написал Климкин в своём Twitter.

Также он призвал не жалеть об отставке Курта Волкера, бывшего спецпредставителя по Украине, поскольку «должность не критична».

Ранее советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединённые Штаты не готовы вечно оказывать Украине военную помощь и надеются на договорённости между Киевом и Москвой.

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