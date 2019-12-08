Минобороны Германии призвало учитывать отношение к России в Польше

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Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германии при выстраивании собственной политики стоит учитывать отношение к России в Польше и странах Балтии.

Об этом она сказала в интервью изданию Bild.

«Я замечаю, что в странах Балтии и Польше совершенно другое восприятие России. Россия неоднократно нарушала там воздушное пространство, ведёт дезинформационные кампании. Мы не должны просто отмахиваться от опыта этих стран», — цитирует Крамп-Карренбауэр РИА Новости.

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия готова выстраивать долгосрочный общеевропейский подход к России, но не через голову своих восточноевропейских соседей. 

Он отметил, что соседи Германии «в Польше и Прибалтике могут быть уверены», что ФРГ всегда серьёзно воспринимала их потребности в безопасности и будет делать это впредь.

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