Минобороны Германии призвало учитывать отношение к России в Польше

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германии при выстраивании собственной политики стоит учитывать отношение к России в Польше и странах Балтии.

Об этом она сказала в интервью изданию Bild.

«Я замечаю, что в странах Балтии и Польше совершенно другое восприятие России. Россия неоднократно нарушала там воздушное пространство, ведёт дезинформационные кампании. Мы не должны просто отмахиваться от опыта этих стран», — цитирует Крамп-Карренбауэр РИА Новости.

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия готова выстраивать долгосрочный общеевропейский подход к России, но не через голову своих восточноевропейских соседей.

Он отметил, что соседи Германии «в Польше и Прибалтике могут быть уверены», что ФРГ всегда серьёзно воспринимала их потребности в безопасности и будет делать это впредь.