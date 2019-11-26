В ФРГ заявили о готовности выстраивать общеевропейский подход к России

Германия готова выстраивать долгосрочный общеевропейский подход к России, но не через голову своих восточноевропейских соседей. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Как отметил министр, выступая на открытии форума по внешней политике в Берлине, соседи Германии «в Польше и Прибалтике могут быть уверены», что ФРГ всегда серьёзно воспринимала их потребности в безопасности и будет делать это впредь.

«Мы готовы выстраивать долгосрочный общеевропейский подход к России, но мы не будем делать это через голову наших восточноевропейских соседей, но с учётом всего специфического опыта и их обоснованных стратегических интересов», — сказал Маас.

Он подчеркнул, что для «Германии в этом вопросе не будет отдельных путей».

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости добрососедских отношений с Россией, несмотря на существующие сложности.

Как отмечал лидер фракции «Левых» в парламенте Германии Дитмар Барч, представители политсилы сделают всё возможное для отмены европейских санкций в отношении России.