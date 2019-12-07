Трамп призвал Всемирный банк прекратить выдавать кредиты Китаю

Президент США Дональд Трамп призвал Всемирный банк перестать выдавать Китаю кредиты.

«Почему Всемирный банк одалживает деньги Китаю? У Китая денег достаточно, а если денег не хватает, они их создают. Прекратить!» — написал Трамп в Twitter.

Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп исключил возможность торговой сделки с Китаем на равных условиях.

13 ноября американский лидер пригрозил «очень значительно» повысить пошлины на китайские товары в случае отмены торгового соглашения с Пекином.

Эксперт Николай Трошин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил планы США на случай отмены торговой сделки с Китаем, отметив, что угрозы вряд ли можно назвать продуктивным способом диалога с Пекином.